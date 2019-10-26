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Мир

Есть прогресс: Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

9:35 26 октября 2019 46
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп издал указ о восстановлении льготного режима импорта в страну ряда товаров, произведенных в Украине. Это связано с достигнутым в Украине прогрессом по защите интеллектуальной собственности. Напомним, ранее стало известно о том, что в Украине стали недоступны топовые пиратские онлайн-кинотеатры.

Программа льготного импорта известна в США как «обобщенная система преференций» (ВСП). Она позволяет 120 странам поставлять в США товары без уплаты пошлин. Их доля в общем объеме импорта США составляет 1,5%.

«Я определил, что Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты права интеллектуальной собственности. Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли, предоставляемого в соответствии с ВСП, для определенных приемлемых товаров, которые являются продуктом Украины», — говорится в тексте указа Трампа.

Решение вступит в силу через 5 дней после даты публикации.

Тем временем в США продолжается скандал, связанный с обнародованием содержания телефонных разговоров президентов США и Украины. Государственному департаменту дали месяц на обнародование документов, связанных с Украиной. Это произошло после того, как на парламентских слушаниях подтвердили факт давления, которое американский президент Дональд Трамп оказывал на своего украинского коллегу,

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