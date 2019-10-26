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Происшествия

Трагедия в Киеве: женщина пошла на отчаянный шаг после разговора с мужем (фото)

10:32 26 октября 2019 571
Женщина приняла яд
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве у супермаркета «Ашан» на улице Берковецкой разыгралась семейная трагедия со смертельным концом. Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который похитил и зверски убил свою бывшую жену.

Как сообщил паблик Киев Оперативный, мужчина и женщина спорили из-за предстоящего бракоразводного процесса.

В какой-то момент женщина сказала, что ей от мужа ничего не нужно, и приняла яд.

Испуганный мужчина тут же вызвал «скорую помощь», однако медики спасти 36-летнюю женщину не смогли.

Напомним, 23 октября в Киеве пыталась совершить суицид 12-летняя девочка, расстроенная из-за развода родителей. Ребенок остался жив.

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