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Перестрелка в Харькове: у киллера был при себе целый арсенал оружия
У стрелка, который устроил стрельбу в Харькове, а позже подорвался на гранате, был с собой целый арсенал оружия. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Так, стрелял человек из пистолета Glock с глушителем, но в его машине нашли также пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова и гильзы различного калибра, сообщает УНН.
Это оружие мужчина бросил в авто, которое поджег. В момент подрыва гранаты, от взрыва которой он погиб, мужчина имел при себе 4 гранаты и патроны.
Как писали «ФАКТЫ», 25 октября в Харькове возле супермаркета произошла стрельба. В перестрелке на улице Клочковской в Харькове один мужчина был смертельно ранен и умер по пути в больницу, за жизнь второго борются врачи. По некоторым данным, пострадал бывший заместитель Жилина в «Оплоте» известный «авторитет» Жора Боксер.
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