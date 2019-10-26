24.86 / 25.16 27.53 / 27.96
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Перестрелка в Харькове: у киллера был при себе целый арсенал оружия

13:14 26 октября 2019 182
Перестрелка в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

У стрелка, который устроил стрельбу в Харькове, а позже подорвался на гранате, был с собой целый арсенал оружия. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Так, стрелял человек из пистолета Glock с глушителем, но в его машине нашли также пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова и гильзы различного калибра, сообщает УНН.

Это оружие мужчина бросил в авто, которое поджег. В момент подрыва гранаты, от взрыва которой он погиб, мужчина имел при себе 4 гранаты и патроны.

Как писали «ФАКТЫ», 25 октября в Харькове возле супермаркета произошла стрельба. В перестрелке на улице Клочковской в Харькове один мужчина был смертельно ранен и умер по пути в больницу, за жизнь второго борются врачи. По некоторым данным, пострадал бывший заместитель Жилина в «Оплоте» известный «авторитет» Жора Боксер.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гороскоп

Точный прогноз на субботу: гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака

Осенний парк

Морозы уже на пороге: синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября

Зеленский со слугами народа

Зеленский выдвинул ультиматум «слугам народа»: источники рассказали о конфликтах в партии президента

Бойня в России

Бойня в воинской части в России: в сети показали фото с места происшествия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер