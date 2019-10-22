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Показывал детям гениталии: возле детского сада в Харькове застали извращенца (фото)
В 607-м микрорайоне Харькова мужчина демонстрировал гениталии воспитанникам детского сада. На днях подобного извращенца-эксгибициониста поймали в Киеве. О происшествии сообщает NewsRoom Kharkiv.
Жители микрорайона увидели извращенца возле детского сада, расположенного по проспекту Тракторостроителей, 136. На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, видно, что мужчина стоит у забора дошкольного учреждения и демонстрирует половые органы. Очевидцам он заявил, что просто читал сообщение в телефоне.
В пресс-службе полиции Харькова подтвердили этот инцидент и сообщили, что информация по нему внесена в Журнал единого учета обращений и заявлений Московского районного отдела. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что под Днепром поймали извращенца-педофила, который показывал гениталии в общественном транспорте.
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