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Происшествия

Показывал детям гениталии: возле детского сада в Харькове застали извращенца (фото)

12:37 22 октября 2019 151
Харьковский извращенец
Инф. «ФАКТОВ»

В 607-м микрорайоне Харькова мужчина демонстрировал гениталии воспитанникам детского сада. На днях подобного извращенца-эксгибициониста поймали в Киеве. О происшествии сообщает NewsRoom Kharkiv.

Жители микрорайона увидели извращенца возле детского сада, расположенного по проспекту Тракторостроителей, 136. На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, видно, что мужчина стоит у забора дошкольного учреждения и демонстрирует половые органы. Очевидцам он заявил, что просто читал сообщение в телефоне.

В пресс-службе полиции Харькова подтвердили этот инцидент и сообщили, что информация по нему внесена в Журнал единого учета обращений и заявлений Московского районного отдела. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что под Днепром поймали извращенца-педофила, который показывал гениталии в общественном транспорте.

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