В школе под Киевом подростки зверски изибили одноклассника: детали происшествия

Происшествия

В школе под Киевом пятиклассники во время перерыва между уроками избили своего соученика. Ранее жестокий буллинг зафиксировали в Бердичеве, где школьницы избили не только девочку, но и ее маму, которая прибежала на помощь.

У пострадавшего 11-летнего Игоря сотрясение мозга, уже четыре дня он вынужден пропускать занятия и лечиться дома. Ученик рассказывает, что на перемене не захотел играть с одноклассниками и те избили его. Об этом говорится в сюжете ТСН.

К конфликту присоединились родители школьников, которые уже друг на друга написали заявление в полицию. Пострадавшего мальчика воспитывает бабушка. Она вызвала полицию, «скорую», и повела обидчиков внука к директору. Родители подростков, избивавших парня, даже не поинтересовались его самочувствием.

Вместе с тем, директор школы убежден, что конфликт будоражат взрослые. По его словам, помириться между собой не могут именно родители, так как школьники уже и забыли об инциденте.

Тем временем, другая сторона конфликта тоже написала заявление классному руководителю и в полицию о поведении бабушки. Родители говорят, что женщина якобы избила их детей, один из которых также имеет сотрясение мозга.

Детский психолог отмечает, что детям нужно помочь научиться реагировать на конфликты без кулаков. А родители должны собственным примером показывать, что любые споры можно решить без агрессии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге в школе Кропивницкого, где пострадал третьеклассник, а также об избиении «на камеру» школьницы в Запорожье.

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