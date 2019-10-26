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Снова туман: синоптики предупредили о плохой видимости на дорогах
Туманы, которые вот уже несколько дней вносят коррективы в работу украинских аэропортов, способствуют аварийным ситуациям на дорогах, продолжат накрывать территорию Украины и в воскресенье, 27 октября.
По прогнозам Укргидрометцентра, 27 октября ночью и утром в Украине (кроме северных областей) сильные туманы, видимость около 200−500 метров.
Кроме того, в воскресенье ожидается усиление ветра, температура воздуха снизится в Сумской, Полтавской и Донецкой областях (на 1−2°). Ветер юго-западный, 3−8 м / с. Температура ночью 4−9 градусов тепла. На побережье морей до 12 градусов. Днем 13−18, в западных областях местами 19−22 градуса.
А вот начало ноября в Украине должно быть относительно погожим, хотя небольшой дождь все же вероятен.
Вместе с тем, украинцы в сетях делятся впечатляющими фото Киева, окутанного туманом.
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