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Украина

Температурные качели и снег: синоптик рассказал, какая будет погода в ноябре

11:09 26 октября 2019 561
Ноябрь
Инф. «ФАКТОВ»

Начало ноября в Украине должно быть относительно погожим, хотя небольшой дождь все же вероятен. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Температура воздуха на протяжении первой декады ноября и днем и ночью будет плюсовой.

Приход серьезных осадков и ночных морозов синоптик прогнозирует на вторую декаду ноября. Тем не менее в середине месяца на несколько дней потеплеет, а потом снова придет холод, который напугает осадками в виде снега.

Третья декада месяца будет холодной и влажной. В некоторые дни прогнозируются довольно сильные осадки. Температура воздуха уже опустится ниже нуля.

«Последняя декада месяца будет холодной, но в самом конце снова придет потепление», — считает народный синоптик.

Напомним, в Украинском Гидрометцентре рассказали о погоде в последние выходные октября.

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