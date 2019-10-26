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Потрясающая: Алла Пугачева в ярком образе восхитила поклонников
Известная певица Алла Пугачёва, на которую недавно накинулись интернет-хейтеры за якобы приукрашивание своих фотографий, в очередной раз порадовала своих поклонников ярким образом.
Фото в Instagram опубликовал муж Примадонны Максим Галкин.
На снимке запечатлена Пугачева с сыном Гарри. 70-летняя певица совершенно не выглядит на свой возраст. В ярко-малиновом модном пальто, ботильонах и с девичьей прической Алла Борисовна напоминает 30-летнюю маму.
Пользователи Instagram с восхищением прокомментировали фото.
«Какие вы красивые»; «Чудо»; «Какая невероятно красивая Алла Борисовна. Такая красивая»; «Алла все краше и краше», — такие комментарии появились под снимком.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева запустила собственную линию обуви, вспомнив, как в молодости она страдала из-за того, что носила тесные мамины туфли, которые были на два размера меньше.
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