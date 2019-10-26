24.86 / 25.16 27.53 / 27.96
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Потрясающая: Алла Пугачева в ярком образе восхитила поклонников

20:49 26 октября 2019 963
Пугачева с сыном
Инф. «ФАКТОВ»

Известная певица Алла Пугачёва, на которую недавно накинулись интернет-хейтеры за якобы приукрашивание своих фотографий, в очередной раз порадовала своих поклонников ярким образом.

Фото в Instagram опубликовал муж Примадонны Максим Галкин.

На снимке запечатлена Пугачева с сыном Гарри. 70-летняя певица совершенно не выглядит на свой возраст. В ярко-малиновом модном пальто, ботильонах и с девичьей прической Алла Борисовна напоминает 30-летнюю маму.

Пользователи Instagram с восхищением прокомментировали фото.

«Какие вы красивые»; «Чудо»; «Какая невероятно красивая Алла Борисовна. Такая красивая»; «Алла все краше и краше», — такие комментарии появились под снимком.


Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева запустила собственную линию обуви, вспомнив, как в молодости она страдала из-за того, что носила тесные мамины туфли, которые были на два размера меньше.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бойня в России

Бойня в воинской части в России: в сети показали фото с места происшествия

Джулия Ванг Томас Винсор-Ньютон

Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций (фото)

Модный свитер со спущенными плечами

Объем и широкие плечи: названы самые модные свитера сезона (фото)

Осенний парк

Морозы уже на пороге: синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер