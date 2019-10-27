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На Майдане простились с ветераном АТО "Сенсеем", погибшим от взрыва гранаты в центре Киева (фото, видео)
В субботу, 26 октября, на Майдане Независимости в Киеве прошла церемония прощания с ветераном АТО Виктором Дегтяревым (позывной «Сенсей»), который несколько дней назад погиб от взрыва гранаты в центре столицы.
К стеле Независимости пришли родные, друзья и побратимы погибшего, с которыми он защищал Украину на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.
Отпевание Виктора Дегтярева прошло во Владимирском соборе. Похоронили «Сенсея» на Лесном кладбище.
Фото и видео опубликовал сайт Киева «44.ua».
Напомним, ветеран АТО Виктор Дегтярев в 2014 выжил после серьезного ранения под Иловайском, а погиб уже на мирной территории. Трагедия произошла ночью в центре Киева на улице Пушкинской. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как «Сенсей» сидел на крыльце офисного здания и разговаривал с охранником, когда вдруг сдетонировала граната.
В полиции заявили, что главная версия следствия — это неосторожное обращение с оружием. Побратимы не верят в это и утверждают, что «Сенсей» гранаты не имел — ее якобы принес с собой охранник, который неоднократно говорил о самоубийстве. По мнению побратимов Дегтярева, его ранения свидетельствуют о том, что он пытался закрыть гранату собой, чтобы не пострадали другие люди.
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