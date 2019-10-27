Украина

Так было и у Порошенко: Цимбалюк рассказал, почему Зеленскому не удается закончить войну на Донбассе

Президент Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгом закончить войну на Донбассе и делает в этом направлении определенные шаги. Но ему не удастся сдержать свое обещание, так как ключи к миру находятся не в Киеве, а в Москве. А президент Путин не спешит соглашаться с мирными инициативами Зеленского. Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Журналист подчеркнул, что у Украины и России нет общего видения урегулирования конфликта на Донбассе. Кремль требует у Украины принципиальных для нее уступок, на которые не пойдет нынешний президент и которые, тем более, не допустит гражданское общество.

«Я думаю, что никто не будет сомневаться в том, что команде Зеленского абсолютно искренне пришла с мыслью закончить войну. Но здесь они уперлись в то, во что в свое время уперся Петр Порошенко. Кремль требует недопустимых уступок со стороны Киева. Но это невозможно», — отметил Цимбалюк.

Он также добавил, что окончание войны очень важно для Украины, так как постоянно гибнут люди и невозможно нормально развивать экономику. А вот Россия, с ее газовой трубой, может себе позволить не спешить в этом вопросе, выторговывая нужные для себя политические позиции.

На вопрос ведущих, не мешают ли президенту Зеленскому мешают некие внутренние силы для того, чтобы начать отводить войска и идти по пути мира, Цимбалюк уточнил, что-то, что сейчас происходит в Украине — «это политическая внутренняя наша дискуссия».

По его словам, «если президент Украины убедит общество, а рано или поздно это произойдет», то отвод состоится.

Вместе с тем, Цимбалюк высказал опасение в том, где конечная точка тех компромиссов, на которые идет Украина, чтобы закончить войну.

«Она не проглядывается. И заявления, которые делаются сейчас де-факто из Донецка… Вроде как из Донецка, но на самом деле из Москвы — там никто не собирается никоим образом мириться. Политические заявления из Донецка и Луганска делают исключительно с согласования Москвы», — добавил журналист.

Напомним, известная украинская писательница Оксана Забужко в интервью «ФАКТАМ» заявила, что Украина на Донбассе воюет с Россией за свою независимость. В Украине нет никакой гражданской войны — есть российские войска и российские наемники на востоке страны, которые воюют с украинцами.

О том, что ожидает Украину после отведения войск на Донбассе, читайте в первой части интервью с писательницей «Мир на условиях Путина станет для Украины самоубийством, — Оксана Забужко».

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