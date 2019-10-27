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Известная писательница оценила угрозу гражданской войны в Украине
Украина на Донбассе воюет с Россией за свою независимость. Там нет никакой гражданской войны, там российские войска и российские наемники, которые пришли убивать украинцев. В этих условиях гражданская война невозможна. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила известная писательница и поэтесса Оксана Забужко.
По мнению Забужко, риторика, что «будет гражданская война», украинцы слышат еще с самого начала независимости. Но для этого требуется как минимум две категории граждан, каждая из которых готова воевать за свою цель насмерть.
«Граждане, которые хотят, чтобы Украина была и процветала, и готовы за нее стоять до конца, у нас как раз есть и вполне себе в решающем для судьбы страны количестве, как выяснилось в 2014-м», — напоминает писательница.
По ее словам, трудно себе представить украинских граждан, воюющих насмерть за то, чтобы Украины не было. В Украине нет российской «сакрализации власти», монархия кончилась еще в XIV веке. Но Украина уже длительный период воюет с Россией за свою независимость. И в разное время эта война проявляется по-разному.
Напомним, известная писательница резко прошлась по Зеленскому из-за отвода войск на Донбассе.
О том, что ожидает Украину после отведения войск в донецкой и Луганской областях, читайте в первой части интервью «Мир на условиях Путина станет для Украины самоубийством, — Оксана Забужко».
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