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Милованов встрял в перепалку в соцсети по поводу чтения: министр попытался оправдать свою нелюбовь к книгам
Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов предложил реформировать налоговую систему. Пост с предложениями увеличить налоги на недвижимость, оставить НДС, снизить налоги на наемных работников и другими новшествами министр опубликовал в Facebook.
Пользователи соцсети оставили около 600 комментариев под предложениями Милованова.
В частности, Артем Бебик предложил ввести 50% налог для тех граждан, кто не любит читать книги. Напомним, ранее Милованов утверждал, что современному человеку не нужно читать литературу, а чтобы получить знания, нужно обратиться к Google или использовать опыт друзей.
На эту реплику Милованов парировал вопросом: какой тогда нужен налог для тех, кто не имеет трех высших образований, докторского в США и массы научных работ.
Перепалка продолжилась тем, что Бебик, указал на то, что ученые степени и статьи сейчас можно купить, а процесс чтения не купишь. Милованов, естественно, с этим не согласился.
Вопросы задавались Милованову на украинском языке, отвечал он на русском. На просьбу ответить на государственном языке не отреагировал.
Напомним, недавно Милованов попал в очередной скандал. Олигарх Игорь Коломойский назвал его «дебилом», на что министр отреагировал шутливо, но утвердительно.
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