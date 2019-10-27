Мир

Рядом были ядерные боеприпасы: вскрылись детали о расстреле российским военным сослуживцев в Забайкалье

Воинская часть в России в Забайкалье, где недавно произошла кровавая бойня, подчиняется 12-му Главному управлению Министерства обороны России, отвечающим за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны. Об этом сообщают российские СМИ.

В части находится ремонтно-техническая база (РТБ), осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов. Отбор военнослужащих в подобные части (как срочников, так и контрактников) — многоступенчатый: уже в военкоматах отбирают лучших из лучших.

Устроивший стрельбу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов еще в детстве мечтал стать офицером. В 2019 году поступить в военное училище Рамиль не смог — не прошел по конкурсу. 2 июля его призвали в армию. А в Забайкалье парень столкнулся не с дедовщиной, нет, а именно, судя по всему, с «неуставными отношениями» со стороны офицеров. Нашлись и свидетели.

«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, то он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал», — рассказал бывший солдат срочник из этой части.

Как писали «ФАКТЫ», следователи проверяют ряд версий случившегося. По одной из них, Шамсутдинова могли травить из-за его национальности.

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