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Доллар подорожал после выходных: курс валют на 28 октября
Накануне минувших выходных Нацбанк установил официальный курс на уровне 25,11 грн за доллар и 27,95 грн за евро, а на понедельник, 28 октября, американская и европейская валюты несколько подорожали — до 25,17 и 27,96 соответственно.
Таким образом, НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, понизил курс гривны по отношению к доллару США на 6 копеек.
Тем временем «Минфин» сообщил о ценах на основные валюты на «черном рынке».
Эксклюзивный материал о состоянии дел на валютном рынке «Доллар и евро снова дорожают: как снижение учетной ставки отразится на курсе валют» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!