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Горе у них: друг Анастасии Заворотнюк рассказал о ее состоянии

Семья Анастасии Заворотнюк, которая якобы лечиться от рака головного мозга в частной клинике, держит информационную оборону и лишь косвенно подтвердила ее диагноз. Родные рассказали ранее, что сейчас актриса чувствует и переживает то же самое, что и больные онкологией дети, которых в свое время поддерживала Анастасия.

Страшную болезнь «прекрасной няни» подтвердил ее друг Вячеслав Манучаров. Однако он подчеркнул, что не намерен комментировать здоровье коллеги, и понимает родственников, создавших вокруг Заворотнюк информационный вакуум.

«Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить», — сказал Вячеслав Манучаров в эфире программы «Ты не поверишь».

Он добавил, что Анастасия очень решительно борется с болезнью.

«Горе у них. Страшная болезнь. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет — завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать», — заметил Вячеслав.

Он также возмутился бесцеремонностью журналистов, которые предлагали ему крупный гонорар за провокацию — хотели снять, как он с букетом цветов приезжает к дому Заворотнюк, чтобы разведать хоть что-то о ее здоровье.

«Мне позвонили, предлагали гонорар. Чтобы я приехал к дому Насти с букетом цветов. Ничего святого нет у людей. Это чудовищно, что сейчас все хотят ее снимать, просят фото. Зачем лезть в ее частную жизнь? Дежурить у дома и дачи», — возмущался Манучаров.

Напомним, родные Заворотнюк создали в Instagram официальную страницу в ее поддержку, на которой опровергают информационные фейки. Они подтвердили, что актриса сейчас проходит курс лечения, но диагноз не называют.

«Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!», — написали ранее близкие звезды.

Своими советами, как преодолеть рак, поделилась известная актриса Александра Захарова, победившая болезнь.

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