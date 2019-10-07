Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к публике

Шоу-бизнес

Семья и близкие друзья Анастасии Заворотнюк, о смерти которой сообщалось ранее, обратились с просьбой «прекратить всяческие спекуляции о здоровье» актрисы.

Как сообщает НТВ, прессе обращение семьи актрисы передал концертный директор артистки Стас Христов.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — подчеркнул он.

Правда, Христов не пояснил, что имеют ввиду родные Заворотнюк, ведь сами они не дают комментариев СМИ.

«Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — добавил директор актрисы.

Напомним, что в прессе ранее появился скриншот переписки, в которой сообщалось о смерти Заворотнюк. Директор звезды Марина Потапова опровергла эту информацию, отправив журналистам сообщение: «Нет». Друг актрисы, имя которого СМИ не называют, также сообщил, что Заворотнюк жива.

Кстати, Христов ранее пообещал, что Заворотнюк выйдет на сцену.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter