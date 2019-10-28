24.83 / 25.13 27.45 / 27.91
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Свитолина — Плишкова: онлайн-видеотрансляция матча итогового теннисного турнира

11:17 28 октября 2019 66
Свитолина — Плишкова: видеотрансляция матча Итогового теннисного турнира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 28 октября, лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, начнет свое выступление на итоговом турнире, который в этом году проходит в китайском Шэньчжене.

Наша соотечественница является действующей победительницей турнира — в прошлом году на соревнованиях, которые принимал Сингапур, Элина в финале обыграла американку Слован Стивенс.

Первый матч на нынешнем турнире Свитолина проведет в рамках фиолетовой группы против второй ракетки мира чешки Каролины Плишковой. Последние три очных матчах между соперницами завершились в пользу нашей соотечественницы, а в целом в противостоянии теннисисток ничья по выигранным матчам — 4:4. В другом поединке группы сразятся канадка Бьянка Андрееску (4-я) и румынка Симона Халеп (5-я).

Отметим, что итоговый турнир стартовал накануне двумя матчами в красной группе. Японка Наоми Осака (3-я) обыграла чешку Петру Квитову (6-я) — 7:6 (1), 4:6, 6:4, а первая ракетка мира австралийка Эшли Барти разобралась со швейцаркой Белиндой Бенчич (7-я) — 5:7, 6:1, 6:2.

Матч Свитолина — Плишкова начнется в 12:30 по киевскому времени. За видеотрансляцией поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Людмила Киченок стала победительницей итогового теннисного турнира в парном разряде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гороскоп

Рака ждут проблемы на работе, а Овна — ссора с любимым человеком: гороскоп на неделю

Драка возле MisterCat на Оболони

На Оболони в Киеве устроили масштабную драку: в сеть попало видео

Герус

Герус сбежал с эфира «Свободы слова» Шустера: названа причина

Танці з зірками судьи 2019

Поцелуй Дикусара и потеря сознания одной из фавориток: чем запомнился десятый эфир "Танців з зірками"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер