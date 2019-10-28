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Свитолина — Плишкова: онлайн-видеотрансляция матча итогового теннисного турнира
В понедельник, 28 октября, лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, начнет свое выступление на итоговом турнире, который в этом году проходит в китайском Шэньчжене.
Наша соотечественница является действующей победительницей турнира — в прошлом году на соревнованиях, которые принимал Сингапур, Элина в финале обыграла американку Слован Стивенс.
Первый матч на нынешнем турнире Свитолина проведет в рамках фиолетовой группы против второй ракетки мира чешки Каролины Плишковой. Последние три очных матчах между соперницами завершились в пользу нашей соотечественницы, а в целом в противостоянии теннисисток ничья по выигранным матчам — 4:4. В другом поединке группы сразятся канадка Бьянка Андрееску (4-я) и румынка Симона Халеп (5-я).
Отметим, что итоговый турнир стартовал накануне двумя матчами в красной группе. Японка Наоми Осака (3-я) обыграла чешку Петру Квитову (6-я) — 7:6 (1), 4:6, 6:4, а первая ракетка мира австралийка Эшли Барти разобралась со швейцаркой Белиндой Бенчич (7-я) — 5:7, 6:1, 6:2.
Матч Свитолина — Плишкова начнется в 12:30 по киевскому времени. За видеотрансляцией поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Людмила Киченок стала победительницей итогового теннисного турнира в парном разряде.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!