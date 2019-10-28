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"Танці з зірками": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем обмороке в прямом эфире
Десятый эфир шоу «Танці з зірками» стал самым мистическим и драматичным по накалу страстей. Особенно для знаменитой гимнастки Анны Ризатдиновой и ее партнера Александра Прохорова. Спортсменка впервые стала на пуанты и исполнила фристайл с элементами балета. Перед выходом на паркет Анна призналась, что это была самая сложная неделя подготовки.
После выступления Ризатдинова еле держалась на ногах. Когда судьи комментировали танец, она в какой-то момент потеряла сознание, уронила цветы и начала падать на партнера. Александр вовремя подхватил Анну, а Горбунов объявил внеплановую рекламу.
Оказалось, у Анны резко поднялось давление. Верхний показатель достиг отметки 210. Гимнастке потребовалась помощь медиков. Анна не появилась на балконе, чтобы услышать оценки. Но она нашла силы выйти на шоу результатов. А после эфира она записала обращение, в котором поблагодарила всех за поддержку.
«Эфир был очень сложным, и подготовка номера была крайне сложной. Одной из самых сложных недель была именно эта, потому что выбрали сложную тему — классику балета. Я первый раз в жизни стала на пуанты», — сказала Ризатдинова. «Я безумно благодарна вам за то, что мы идем дальше», — добавила Анна.
Напомним, после десятого эфира шоу покинула пара Даниэля Салема и Юлии Сахневич.
Как прошел мистический вечер и номера всех участников смотрите здесь.
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