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Шоу-бизнес

«Танці з зірками» неожиданно покинул фаворит шоу Даниэль Салем

0:01 28 октября 2019 32
логотип «Танців з зірками»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

В десятом эфире шоу «Танці з зірками» свои номера показали семь пар. Темой этого эфира был «Мистический вечер на Хэллоуин». Звездные участники с партнерами показали таинственные номера и открыли свои «скелеты в шкафу».

Самый сексуальный ведущий Даниэль Салем превратился в оборотня. Вместе с партнершей Юлией Сахневич он исполнил сказочное танго. Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко поражали зрителей и судей квикстепом в образах графа Дракулы и его леди. А Елена Кравец удивила ритуальным хип-хопом.

Фаворитка шоу Анна Ризатдинова и Александр Прохоров замахнулись на самый сложный вид искусства — балет. Гимнастка перевоплотилась в черного лебедя. Судья проекта Екатерина Кухар оценила такую смелость и поставила всего 8 баллов. Анна не смогла выслушать оценки, ей понадобилась помощь медиков.

Напомним, ведущей на балконе стала самая эпатажная участница MARUV, которая выбыла из проекта ранее.

Перед оглашением результатов эфира свой сюрприз показали ведущая ведущая шоу Тина Кароль и Дан Балан, тренер-победитель вокального шоу «Голос страны-9».

В зону риска попали три пары — Владимира Остапучка и Илоны Гвоздевой, Даниэля Салема и Юлии Сахневич, Елены Кравец и Максима Леонова.

После «танца за жизнь» паркет покинули Даниэль Салем и Юлия Сахневич. «О чем еще мог мечтать. Это было очень круто. Благодарю всю команду невероятного шоу», — сказал Даниэль на прощание.

Напомним, девятый эфир шоу покинула одна из самых сексуальных участниц, телеведущая Людмила Барбир. Подробности и выступления всех пар читайте здесь.

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