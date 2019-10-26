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Шоу-бизнес

Мистический эфир «Танців з зірками»: возвращение MARUV и сюрприз от Тины Кароль и Дана Балана

17:43 26 октября 2019 237
MARUV
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

В воскресенье на телеканале «1+1» состоится десятый прямой эфир «Танців з зірками». На паркете сразятся семь пар. Темой этого эфира станет «Мистический вечер на Хэллоуин», поэтому номера будут полны загадочных историй.

Так, самый сексуальный ведущий Даниэль Салем станет оборотнем. Вместе со своей партнершей Юлией Сахневич они исполнят сказочное танго. Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко решили покорить зал квикстепом в образах графа Дракулы и его леди. Елена Кравец покажет ритуальный хип-хоп.

Фаворитка шоу Анна Ризатдинова и Александр Прохоров замахнулись на самый сложный вид искусства — балет. Гимнастка перевоплотится в черного лебедя. Оценит ли такую смелость судья проекта Екатерина Кухар, зрители узнают уже скоро.

В шоу вернется самая эпатажная участница MARUV, которая выбыла из проекта ранее. Певица станет ведущей на балконе. Она будет встречать звезд и первой узнавать оценки судей.

Особенный сюрприз для зрителей готовят ведущая шоу Тина Кароль и Дан Балан, тренер-победитель вокального шоу «Голос страны-9». Они обещают необычный дуэт.

Напомним, девятый эфир покинула одна из самых сексуальных участниц, телеведущая Людмила Барбир. Ее поклонники негодуют и просят вернуть в проект.

Партнер телеведущей Дмитрий Жук в интервью «ФАКТАМ» рассказал, как они сражались за победу.

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