Шоу-бизнес

Поцелуй Дикусара и потеря сознания одной из фавориток: чем запомнился десятый эфир "Танців з зірками"

В воскресенье на телеканале «1+1» состоялся юбилейный десятый прямой эфир «Танців з зірками». Темой десятого танцевального вечера стала мистика на Хэллоуин. Свои загадочные номера показали семь пар. Звездных участников оценивали судьи, поддержавшие тематику вечера своими костюмами: «кровопийца» Влад Яма, «королева» Екатерина Кухар, «джокер» Франциско Гомес и «граф» Григорий Чапкис.

Открыл вечер мистический танец от всех участников проекта под знаменитую арию из мюзикла «Призрак оперы». Вместе с ними на паркет вышли ведущая шоу Тина Кароль и известный певец Дан Балан — тренер-победитель шоу «Голос країни-9». Тина блистала в белом платье, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Первыми из участников на паркет вышел телеведущий Владимир Остапчук, который разводится с женой после 12 лет брака. Вместе с Илоной Гвоздевой он исполнил самбу. К слову, причиной развода называют как раз партнершу Владимира Илону, хотя хореограф не раз подчеркивала, что между ними сложились исключительно творческие отношения.

Владимир посвятил танец своей семье. Кстати, жена и дети пришли поддержать его на репетиции.

«Мой самый большой страх — не дойти до финала», — признался Остапчук перед выходом на паркет

Судьи оценили танец Остапчука и Гвоздевой в 30 баллов. Франциско Гомес посоветовал паре предпринять меры и исправить ошибки. Чапкис также отметил, что Владимир не успевал за Илоной, сбивался и хромал.

«Но самба получилась», — добавил легендарный танцор.

Кухар посочувствовала разводу Остапчука и предположила, что это могло повлиять на его танец. А Яма и вовсе посоветовал готовиться паре к танцу «за жизнь».

На балконе участников встречала и поддерживала эпатажная певица MARUV, выбывшая из шоу ранее. Звезда перевоплотилась в сексуальную Медузу-Горгону, а в руках держала настоящую змею.

Вторым вышли на паркет Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Телеведущий, который был уже зоне риска, заявил, что намерен бороться за место в финале. Поддержать друга приехали его многочисленные друзья из Бейрута.

«Я хочу показать дочке, как сложно порой приходится идти к цели», — сказал Даниэль, перевоплотившийся в оборотня, перед выходом на паркет. С Юлией Сахневич они исполнили мистическое танго.

Яма назвал этот танец страстным и мощным. Энергетику отметил и Григорий Чапкис.

«Я в восторге от вашей энергетики. Вы показали, что способна сделать любовь с людьми. Вы — настоящий мужчина. После меня, конечно. Вы показали настоящий театр танца, и такие артисты нужны в финале», — сказал Чапкис и поставил 9. В общем, Салем и Сахневич получили довольно высокие баллы — 37.

Следующими вышли на паркет актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Они пошли на примирение с жюри. Пара, которую не жалуют судьи, но поддерживают зрители, исполнила венский вальс, показав «любовь до гроба».

Перед выходом на паркет Вика даже прибегла к мистическому обряду — просила высших оценок. И, видимо, это сработало. Чапкис назвал Вику хорошей ученицей.

«Вы показали класс», — сказал Григорий.

Похвалил номер и строгий Влад Яма: «Хотя свадьба — это настоящий ужас для каждого мужчины. Образы — безупречны, Вика стала более раскрепощенной, она летала».

Пара получила первые «десятки» — от Чапкиса и Кухар. В итоге Виктория и Дмитрий набрали 37 баллов. Участники проекта закрепили результат страстным поцелуем под крики «горько». Они стали еще одной парой, которой приписываю роман на проекте.

Четвертой вышла на паркет самая красивая пара, актриса Ксения Мишина и Женя Кот, которых называют претендентами на победу. Они исполнили сексапильную румбу. Кот использовал в номере свой коронный трюк — танец на пилоне и сорвал бурные аплодисменты.

Однако судьи не жалели критических слов. Кухар назвала их восковыми фигурами и влепила «семерку». Яма отметил актерские данные пары, но посоветовал больше двигаться.

" Румба — это такой танец, в котором двигаемся, даже когда стоим. Я огорчен", — добавил Влад. В целом судьи поставили паре 33 балла.

Актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко вышли на паркет пятыми. В образах графа Дракулы и его леди они исполнили квикстеп. Владимир признался, что из кожи вон лезет, чтобы достойно смотреться на паркете. На танцпол он, отхлебнув крови из бокала, вышел из гроба.

Судьи отметили, что пара добавила в технике, однако Кухар посоветовала Владимиру быть более подвижным. Общий балл пары — 34.

Гимнастка Анна Ризатдинова, которую называют самой техничной участницей шоу, замахнулась на фристайл с элементами балета. Анна впервые стала на пуанты. Выходить на паркет ей было очень сложно — у Анны умер дедушка, который боролся с тяжелой болезнью. Ее танец стал самым драматичным в 'том эфире.

«Я преодолею себя, преодолею эту боль, и смогу победить», — по-спортивному заявила Ризатдинова.

Кухар разнесла танец Анны, заявив, что «все пошло не так». «Ваш танец, как токсическая полынь», — сказала Катерина. Спортсменка слушала комментарии с мертвецки бледным лицом, держась рукой за живот. В какой-то момент Анна потеряла сознание и едва не упала на паркет. Ее успел подхватить партнер Александр Прохоров. Ведущий Юрий Горбунов объявил внеплановую рекламную паузу. Оказалось, что у Ризатдиновой поднялось давление. Ей понадобилась помощь медиков.

Оценки объявляли без Ризатдиновой. Судьи поставили Анне «десятки», и только Кухар оценила танец в 8 баллов.

В целом пара получила 38 баллов. После нее на паркет со своим обновленным номером вышла MARUV.

Неожиданно в гринруме вместе с Тиной Кароль появилась жена Юрия Горбунова Катя Осадчая.

Елена Кравец решила перетанцевать Ризатдинову и показать ритуальный хип-хоп. Она посоветовала Анне «ощущать себя в 42 года так, как ощущаю сейчас себя я».

Франциско Гомес отметил, что танец не удался, но перевоплощение ему понравилось. Григорий Чапкис сказал, что танец был ярким, но и «рядом не лежал с хип-хопом». Но Лена смела ему возразить и вступила в перепалку. Оценки, тем не менее, были лояльными — общий балл 36.

Перед оглашением результатов обещанный эксклюзивный номер представили Тина Кароль и Дан Балан.

По результатам оценок судей и голосования телезрителей в зоне риска оказались пары Владимира Остапучка и Илоны Гвоздевой, Даниэля Салема и Юлии Сахневич, Елены Кравец и Максима Леонова.

Танец «за жизнь» пришлось исполнять Кравец и Салему. Мнения жюри разделилось. В итоге решающую роль сыграло голосование телезрителей. В проекте осталась пара, за которую больше голосовали. Шоу покинула пара Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

Напомним, девятый эфир покинула одна из самых сексуальных участниц, телеведущая Людмила Барбир. Ее поклонники негодовали и требовали вернуть в проект. Организаторы шоу обещают, что следующий эфир будет «вечером возвращения легенд». Так что на паркете можно будет увидеть легендарные пары прошлых сезонов.

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