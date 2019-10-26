Стрельба в Харькове: появились новые детали преступления

Происшествия

Автомобиль Toyota RAV4, на котором пытался скрыться мужчина, подозреваемый в стрельбе в Харькове, был зарегистрирован на жителя Черновцов. Об этом сообщили в полиции.

Напомним, 25 октября, в Харькове возле супермаркета произошла стрельба. По данным полиции, пострадавшие в результате «разборок» были членами бандитской группировки.

Совершив нападение, киллер пытался скрыться на автомобиле Toyota RAV 4, однако, когда патрульные начали его преследовать, взорвал себя. Впоследствии у него нашли еще 4 неразорвавшиеся гранаты.

Преступником оказался ранее судимый уроженец Горловки (Донецкая область). Установлено, что он длительное время выслеживал своих жертв и долго ждал их на автостоянке, где и разыгралась трагедия. В настоящее время полиция выясняет место его проживания в Харькове, где могут оставаться взрывчатые вещества.

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