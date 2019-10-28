- 18:03 В Киеве зафиксировали второй за неделю случай дифтерии, и снова в Дарницком районе
- 17:38 Оккупанты инкриминируют задержанному в Крыму "свободовцу" Приходько подготовку теракта
- 17:37 Предотвратить инсульт: где в Киеве бесплатно проверить здоровье (адреса)
- 17:35 В Киеве отложили полное внедрение е-билета: названы новые сроки
- 17:20 Известный продюсер Максим Фадеев пережил клиническую смерть
- 17:19 Эффективно ли утепление отдельной квартиры в многоэтажном доме?
- 17:19 Выселять никого не будут: Троян прокомментировал визит полиции к ветеранам АТО в Золотом
- 17:08 Традиционный жидкий, в таблетках и желатиновых капсулах: где и как производят настоящий «Корвалол»
- 17:06 Масштабный пожар в Москве: в МЧС назвали причину
- 16:55 СБУ обезвредила агента ФСБ, готовившего межэтнические столкновения в Украине
- 16:51 В Болгарии поймали на шпионаже российского дипломата
- 16:37 Анастасия Заворотнюк сделала роскошный подарок матери
Магнитные бури в ноябре: когда ждать удара
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца обнародовала прогноз опасных с точки зрения магнитных возмущений дат в ноябре. Напомним, в октябре земляне пережили несколько сильных магнитных бурь.
Судя по опубликованному графику, сильная магнитная буря накроет Землю в конце ноября и достигнет уровня G1 21−22 ноября.
Тем не менее, магнитные возмущения начнут ощущаться с 20 ноября и продлятся до 24 ноября включительно.
\Медики традиционно советуют в дни геомагнитной активности соблюдать режим дня, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, следует отказаться ограничить себя в еде, отказавшись от жирных, острых и слишком соленых блюд, а также возбуждающих нервную систему алкоголя и кофе.
Напомним, ранее медики предостерегли от приписывания магнитным бурям всех случаев головной боли и гипертонии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Поцелуй Дикусара и потеря сознания одной из фавориток: чем запомнился десятый эфир "Танців з зірками"
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт