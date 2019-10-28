Здоровье и медицина

Магнитные бури в ноябре: когда ждать удара

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца обнародовала прогноз опасных с точки зрения магнитных возмущений дат в ноябре. Напомним, в октябре земляне пережили несколько сильных магнитных бурь.

Судя по опубликованному графику, сильная магнитная буря накроет Землю в конце ноября и достигнет уровня G1 21−22 ноября.



Тем не менее, магнитные возмущения начнут ощущаться с 20 ноября и продлятся до 24 ноября включительно.

\Медики традиционно советуют в дни геомагнитной активности соблюдать режим дня, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, следует отказаться ограничить себя в еде, отказавшись от жирных, острых и слишком соленых блюд, а также возбуждающих нервную систему алкоголя и кофе.

Напомним, ранее медики предостерегли от приписывания магнитным бурям всех случаев головной боли и гипертонии.



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