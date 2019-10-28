Общество и люди

По полкам крупного супермаркета под Киевом бегают мыши: сеть в шоке (видео)

В сеть выложили видео, снятое в крупном супермаркете в Броварах (Киевская область), где по полкам бегала мышь. Ранее упитанную крысу заметили в хлебном отделе столичного магазина.

Видео с мышью выложили на страничку «Новости Броваров». «Бровары. „Сильпо“. Без комментариев», — пишет автор ролика Елена Чернышова.

Местные жители активно возмущались, оставляя гневные комментарии под постом. А один из интернет-пользователей поинтересовался, почему не вызвали администратора магазина и не услышали его объяснения по поводу грызуна в отделе.

Позже в комментариях появилась и реакция представителей супермаркета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове в витрине продуктового магазина заметили крупную серую мышь, которая с аппетитом ела батон. Животное заметили в хлебном киоске сети «Кулиничи» на улице Алчевских.

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