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В Киеве с боем переименовывали проспекты Бандеры и Шухевича (видео)
Шестой апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда Киева о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Решение суд принял после того, как активист, выступающий на стороне истца (Киевсовета) заявил об отводе составу коллегии судей. Свое заявление активист объяснил странной активностью неизвестных у здания суда, которые якобы «высказывали уверенность в том, что решение будет в их пользу».
«Отвод не удовлетворили, но теперь это решение должен подтвердить другой судья Шестого апелляционного суда, который не является членом этой коллегии. Другого судью должно определить авторасспределение, поэтому пока приостановлено разбирательство по этому делу до решения этого вопроса», — пояснил в комментарии УНН начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.
После этого присутствующих в суде пришлось эвакуировать из-за сообщения о заминировании, а когда заседание восстановили, в суде началась драка.
Когда порядок в зале восстановили, коллегия судей огласила вердикт, что заявление об отводе судей будет рассматривать другой судья.
Напомним, Окружной админсуд объяснил решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича «общественными интересами» и нарушением процедуры принятия решения Киевсовета.
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