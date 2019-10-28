Анастасия Заворотнюк сделала роскошный подарок матери

Шоу-бизнес

Перед тем, как попасть в больницу, Анастасия Заворотнюк, у которой якобы диагностировали агрессивную опухоль головного мозга, очень много работала, порой в ущерб своему здоровью. Она старалась обеспечить семью и сделать так, чтобы ее близкие ни в чем не нуждались. Семья жила в частном доме площадью около 900 квадратных метров в элитном поселке Крекшино. Насте помогала ее мама Валентина Борисовна. И сейчас женщина присматривает за годовалой внучкой Милой.

Незадолго до того, как попасть в больницу, актриса сделала матери роскошный подарок — купила новый автомобиль Toyota C-HR. Об этом пишет «Экспресс-газета». Издание отмечает, что муж актрисы Петр Чернышев вернулся к гастролям.

Семья Заворотнюк ранее обращалась к поклонникам с заявлением, что не нуждается в средствах. Они в силах сами оплачивать лечение. Родные актрисы просят лишь оставить их семью в покое и дать возможность Насте спокойно лечиться.

Косвенно они подтвердили диагноз — онкология, показав фото Заворотнюк с больными раком детьми, которым она помогала в свое время.

Ранее друг Анастасии Вячеслав Манучаров рассказал, что она решительно борется с болезнью.

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