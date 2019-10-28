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Общество и люди

Вместо беби-боксов в Донецкой области будут выдавать наличные, — Минсоцполитики

19:14 28 октября 2019 46
Беби-бокс
Инф. «ФАКТОВ»

Минсоцполитики начало монетизировать беби-боксы для новорожденных в Донецкой области. Напомним, в сентябре беби-бокс для новорожденных увеличили в два раза.

В пресс-службе министерства объяснили инициативу «интересами людей».

«Монетизация этой программы в Донецкой области — мероприятие, на которое мы пошли ради людей. Интересы людей не должны страдать из-за процедурных моментов. Мы считаем, что это правильное решение», — говорится в сообщении.

Кроме того, анонсирован пересмотр содержимого беби-боксов. Детали будут обнародованы в конце ноября-начале декабря, однако цена бокса останется прежней — в пределах пяти тысяч гривен.

По данным Минсоцполитики, с 1 сентября 2018 года беби-боксы в Украине получили 334 тыс. рожениц.

Напомним, в Ровно родила 12-летняя девочка, однако вскоре после родов отказалась от малыша и покинула город.

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