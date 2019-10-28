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Украина

Посольство Японии высказалось по поводу нарядов четы Зеленских на церемонии интронизации императора

19:37 28 октября 2019 588
Супруги Зеленские
Инф. «ФАКТОВ»

Одежду президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены на интронизации императора Японии высоко оценили в Стране восходящего солнца. Об этом посольство Японии в Украине cообщает в Facebook.

«Участие Президентской пары в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили успех первого двустороннего саммита с премьер-министром Абе и готовность углублять отношения Японии и Украины.

Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская предпочла для приема в Токио сдержанные наряды от украинского дизайнера Ивана Фролова.

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