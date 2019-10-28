ЕС разочарован позицией России в газовых переговорах с Украиной

Украина

Россия не согласилась с условиями, которые приемлемы для Украины и ее партнеров. Об этом по итогам трехсторонних газовых переговоров заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович. Информацию сообщает УНН.

«Нашей целью было прийти к общему пониманию ключевых принципов относительно будущего транзита российского газа через территорию Украины в Европу. Под этим я подразумеваю четкое понимание, что будущий контракт на транзит газа будет основан на правовых основах ЕС», — подчеркнул Шефчович.

Но, по его словам, Россия после продолжительных дискуссий не захотела принять условия, которые удовлетворяют остальные стороны.

Шефчович добавил, что стороны пришли к согласию относительно следующей трехсторонней встречи на уровне министров — она должна состояться в ноябре.

При этом исполнительный директора НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в комментарии изданию «24 канал» отметил: «Россия говорит, что Украина должна отказаться от выигрыша в Стокгольмском арбитраже на $ 3 млрд. Россия говорит, что Украина должна отказаться от штрафов, наложенных АМКУ на «Газпром» из-за их злоупотребления монопольным положением. Все это Украина должна сделать только для того, чтобы начать переговоры по транзиту. Если это не шантаж, то что это тогда?«

Ранее сообщалось, что Россия изменила условия по транзиту газа через Украину.

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