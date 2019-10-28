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Украина

Нардепа от "ЕС" хотят привлечь к суду за "бессмертного" Зеленского

21:59 28 октября 2019 221
София Федина
Инф. «ФАКТОВ»

В Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований поданы заявления о совершении преступления народным депутатом от «Европейской солидарности» Софией Фединой. Их автором выступил представитель фракции «Слуга народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

Поводом стало видео, на котором Федина и боец добробата предупредили президента Зеленского об опасности поездок в зону ООС.

По словам Качуры, на видео Федина «угрожала главе государства».

«Я сегодня подал заявление о совершении преступления в правоохранительные органы: в Генеральную прокуратуру и ГБР. Я надеюсь, что у нас будет это дело расследовано, потому что все-таки у нас правовое государство и я считаю недопустимым, когда даже отдельные активисты или народные депутаты позволяют себе призывы к насильственному свержению власти или в т. ч. физической расправе, поскольку прозвучал призыв гранату бросить…» — заявил нардеп.

В свою очередь спикер Дмитрий Разумков назвал позорными высказывания депутата относительно «смертности» Зеленского.

Отметим, депутат от «Европейской солидарности» выразила возмущение тоном общения Зеленского с добровольцами, добавив, что президент ведет себя так, как не делали даже боевики.

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