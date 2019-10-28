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Зеленский устроил взбучку "слугам народа" на закрытом заседании фракции
В Киеве состоялось закрытое заседание фракции ВР «Слуга народа», которое посетил президент Владимир Зеленский.
По словам источника LB.ua во фракции, президент провел на заседании первые 40 минут, при этом успел отругать народных избранников за опоздание — не все успели в комплекс «Парковый» к 19:00.
В свою очередь депутаты подняли тему недавнего скандала о возможном подкупе членов финансового комитета Рады, на что президент подтвердил недавнее требование пройти тест на полиграфе.
«Все это переросло в настоящую ругань. И члены комитета, заочно обвиненные в том, что взяли деньги, теперь готовы идти к руководству парламента и просить отставки главы финансового комитета, нардепа Гетьманцева. Эти депутаты настроены категорично и непримиримо», — заявил источник.
После отъезда президента на заседании фракции обсудили вопросы региональной политики и назначения глав РГА, при этом депутаты отметили, что «мажоритарщики повсеместно бунтуют».
В свою очередь нардеп Евгения Кравчук сообщила в своем Facebook, что ее коллеги по фракции «еще раз проголосовали за то, что мы не ходим на российские каналы».
А открылось заседание фракции пикетом предпринимателей, которые отстаивали права ФОПов.
Напомним, во фракции «Слуга народа» потребовали наказать нардепа от «Европейской солидарности» за якобы оскорбление президента Владимира Зеленского.
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