Дженнифер Энистон впервые поцеловала женщину в губы: появилось видео эпатажного телеэфира

Шоу-бизнес

Известная голливудская актриса, звезда сериала «Друзья» и экс-супруга Брэда Питта, 50-летняя Дженнифер Энистон, стала гостьей развлекательной программы 61-летней Эллен Дедженерес. Шоу The Ellen Show наверняка запомнится многим поклонникам актрисы тем, что во время беседы ведущая прильнула к актрисе и нежно поцеловала ее в губы, пишет Hello!

Сама Эллен уже 11 лет жената на своей возлюбленной Порше Де Росси. Во время недавней беседы с Говардом Стерном ведущая «напросилась» на поцелуй, который решила повторить с Энистон.

Впрочем, Дженнифер сама спросила у ведущей, понравился ли ей поцелуй со Стерном. «Да, это было приятно», — ответила та. «А когда ты последний раз целовалась с мужчиной?» — уточнила Энистон.

Дедженерес не растерялась и ответила в привычной для себя шутливой манере. «Да я постоянно целуюсь с мужчинами. Я для этого и веду эту программу — чтобы был шанс с кем-нибудь поцеловаться», — рассмеялась она.

«А когда ты в последний раз целовалась с женщиной», — бравировала Эллен. Дженнифер помолчала несколько секунд и заявила, что никогда в жизни не целовала женщину в губы.

В следующий момент Дедженерес приблизилась к звездной гостье и поцеловала ее. «Ну как?» — спросила ведущая. «У тебя мягкие губки», — шутливо ответила Дженнифер. Многие телезрители заявили, что увиденное их потрясло.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Энистон завела официальную страничку в Instagram. Появление американской актрисы в социальной сети обвалило интернет и поставило новый рекорд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter