- 06:43 Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году
- 06:06 «Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
- 06:03 Из любви к искусству: старый рваный свитер Курта Кобейна продали за рекордную сумму
- 05:43 Дженнифер Энистон впервые поцеловала женщину в губы: появилось видео эпатажного телеэфира
- 05:23 Что обещают звезды: гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака
- 05:11 «Хотела увидеть внуков»: Анджелина Джоли объяснила ужасное решение удалить обе груди
- 04:48 Влиятельного «вора в законе» Таро выдали Испании: появилось официальное видео
- 02:40 Умело заговаривает зубы: наглый мошенник в Киеве попал на видео
- 01:15 Мать обнаружила пропавшую 15-летнюю дочь на Pornhub
- 28.10 23:18 Вот это ножки: Леся Никитюк блеснула формами в Египте
- 28.10 23:08 В Днепре горит завод "Потоки": первое видео с места ЧП
- 28.10 22:42 Продуктовые ярмарки в Киеве до 3 ноября: адреса
Дженнифер Энистон впервые поцеловала женщину в губы: появилось видео эпатажного телеэфира
Известная голливудская актриса, звезда сериала «Друзья» и экс-супруга Брэда Питта, 50-летняя Дженнифер Энистон, стала гостьей развлекательной программы 61-летней Эллен Дедженерес. Шоу The Ellen Show наверняка запомнится многим поклонникам актрисы тем, что во время беседы ведущая прильнула к актрисе и нежно поцеловала ее в губы, пишет Hello!
Сама Эллен уже 11 лет жената на своей возлюбленной Порше Де Росси. Во время недавней беседы с Говардом Стерном ведущая «напросилась» на поцелуй, который решила повторить с Энистон.
Впрочем, Дженнифер сама спросила у ведущей, понравился ли ей поцелуй со Стерном. «Да, это было приятно», — ответила та. «А когда ты последний раз целовалась с мужчиной?» — уточнила Энистон.
Дедженерес не растерялась и ответила в привычной для себя шутливой манере. «Да я постоянно целуюсь с мужчинами. Я для этого и веду эту программу — чтобы был шанс с кем-нибудь поцеловаться», — рассмеялась она.
«А когда ты в последний раз целовалась с женщиной», — бравировала Эллен. Дженнифер помолчала несколько секунд и заявила, что никогда в жизни не целовала женщину в губы.
В следующий момент Дедженерес приблизилась к звездной гостье и поцеловала ее. «Ну как?» — спросила ведущая. «У тебя мягкие губки», — шутливо ответила Дженнифер. Многие телезрители заявили, что увиденное их потрясло.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Энистон завела официальную страничку в Instagram. Появление американской актрисы в социальной сети обвалило интернет и поставило новый рекорд.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Карма прилетела: боец АТО, поспоривший с Зеленским в Золотом, яро агитировал голосовать за него на выборах
«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.