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«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
Известная российская актриса Татьяна Кравченко, исполняющая одну из главных ролей в одиозном сериале «Сваты», считается «любимицей» поклонников ситкома в некоторых странах СНГ.
В то же время мало кому из фанатов известно, что у актрисы есть 33-летняя дочь Анна, которая ведёт затворнической образ жизни.
«Но что стало причиной этого?», — задается вопросом автор статьи в издании VladTime и приходит к неожиданному выводу: мать стала плохим примером для Анны, которому она решила не следовать.
По информации журналистов, у Татьяны Кравченко часто менялись мужчины, что нередко приводило к ее зависимости от алкоголя.
Сейчас актриса отдаётся работе полностью, но все ещё одинока.
«Неудивительно, что дочь Кравченко выбрала другой путь и не стала добиваться популярности. Кроме того, в 33 года Анна так и не встретила вторую половинку. Учитывая опыт матери, и это не кажется удивительным. Вероятно, Анна думает, что, если она будет находиться в тени, участь Татьяны ее не настигнет. В то же время, очевидно, именно это мешает ей обрести счастье», — говорится в статье.
При этом автор допускает, что, возможно, Анна «одумается» и начнет проявлять себя — выйдет с матерью в свет, найдет возлюбленного или даже подарит ей внуков.
«С другой стороны, страх пойти по стопам матери может быть настолько сильным, что она так и не решится раскрепоститься», — печалится журналист российского издания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Татьяна Кравченко рассказала, как ушла от мужа из-за любви к Александру Абдулову.
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«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
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