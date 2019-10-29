Происшествия

Водителя зажало в сплющенной кабине: на Столичном шоссе в Киеве произошла серьезная авария (фото)

В ночь на вторник, 29 октября, на Столичном шоссе недалеко от Южного моста произошло двойное ДТП. Напомним, несколько дней назад на автодороге Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков.

Как рассказал «ФАКТАМ» один из участников происшествия, сначала посреди дороги столкнулись «Шевроле» и фура. Оба водителя ехали в сторону центра города. Полицейский патруль прибыл быстро. Патрульные поставили служебную машину с работающими мигалками впереди грузовика с включенной аварийной сигнализацией.

Оформление заканчивалось, когда в фуру на полном ходу врезался КамАЗ. Он подвинул вперед заторможенный и загруженный 30 тонный «ДАФ», а тот в свою очередь, примял полицейскую машину.

К счастью, никто из находящихся на месте аварии не пострадал. Но водитель КамАЗа оказался зажатым в сплющенной кабине.

Пришлось срочно вызывать медиков, спасателей, опергруппу. С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован. Причиной второго происшествия, скорее всего, стала невнимательность водителя.

Ранее"ФАКТЫ" сообщали о смертельном ДТП на трассе Житомир-Черновцы, в котором грузовик DAF смял легковой автомобиль «Фольксваген Кади», где находилась семья из Хмельницкого. А также о жуткой аварии на трассе Львов — Тернополь, в которой фура раздавила легковой автомобиль, водитель которого погиб на месте.

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