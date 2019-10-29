- 08:35 В Киеве зафиксировали повышенный уровень радиации: сделано важное заявление
- 08:28 «Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 08:14 Водителя зажало в сплющенной кабине: на Столичном шоссе в Киеве произошла серьезная авария
- 08:01 Последнюю казнь бойца УПА в СССР провели в разгар горбачевской перестройки в 1989 году
- 07:48 В Золотом прицельно обстреляли добровольцев: что об этом известно
- 07:43 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Кубка Украины
- 07:33 Новые тренды в маникюре: дизайн с отпечатком, модные цвета сезона
- 07:18 Морозы до минус 6: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 06:43 Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году
- 06:06 «Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
- 06:03 Из любви к искусству: старый рваный свитер Курта Кобейна продали за рекордную сумму
- 05:43 Дженнифер Энистон впервые поцеловала женщину в губы: появилось видео эпатажного телеэфира
Водителя зажало в сплющенной кабине: на Столичном шоссе в Киеве произошла серьезная авария (фото)
В ночь на вторник, 29 октября, на Столичном шоссе недалеко от Южного моста произошло двойное ДТП. Напомним, несколько дней назад на автодороге Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков.
Как рассказал «ФАКТАМ» один из участников происшествия, сначала посреди дороги столкнулись «Шевроле» и фура. Оба водителя ехали в сторону центра города. Полицейский патруль прибыл быстро. Патрульные поставили служебную машину с работающими мигалками впереди грузовика с включенной аварийной сигнализацией.
Оформление заканчивалось, когда в фуру на полном ходу врезался КамАЗ. Он подвинул вперед заторможенный и загруженный 30 тонный «ДАФ», а тот в свою очередь, примял полицейскую машину.
К счастью, никто из находящихся на месте аварии не пострадал. Но водитель КамАЗа оказался зажатым в сплющенной кабине.
Пришлось срочно вызывать медиков, спасателей, опергруппу. С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован. Причиной второго происшествия, скорее всего, стала невнимательность водителя.
Ранее"ФАКТЫ" сообщали о смертельном ДТП на трассе Житомир-Черновцы, в котором грузовик DAF смял легковой автомобиль «Фольксваген Кади», где находилась семья из Хмельницкого. А также о жуткой аварии на трассе Львов — Тернополь, в которой фура раздавила легковой автомобиль, водитель которого погиб на месте.
Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.