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Происшествия

Разнесло стены и крышу: выяснились новые детали взрыва на заводе «Потоки» в Днепре

8:56 29 октября 2019 1250
последствия взрыва
Инф. «ФАКТОВ»

Мощный взрыв на заводе «Потоки» в Днепре, который произошел вечером 28 октября, был такой силы, что разнесло крышу и стены железобетонного здания.

Сразу после этого загорелись склады с сырьем на площади более двухсот квадратных метров. Около десяти часов вечера большое зарево осветило промзону города. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сначала на территорию предприятия пропустили только пожарных. Руководству ГСЧС пройти не разрешили. Специалисты в телефонном режиме, общаясь с пожарными, пытались установить, что именно произошло.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается», — такие предположения высказал заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.

Маслоэкстракционный завод открыли в Днепре год назад. Владелец обещал осенью запустить также электростанцию на биотопливе мощностью около 350 тонн лузги в сутки. Она должна была стать самой мощной в Украине электростанцией на биотопливе.

В то же время, жители района выходили на акции протеста с жалобами на загрязнение воздуха.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупной аварии на металлургическом заводе в оккупированном Енакиево, а также о взрыве в Донецке.

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