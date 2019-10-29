- 10:32 Мы хотим и идем навстречу: Богдан высказался об отношениях с Россией
- 10:21 Анна Седокова впервые показала женатого бойфренда
- 10:12 Мощный взрыв на заводе «Потоки» в Днепре: момент попал на видео
- 10:03 Оголили грудь в прямом эфире: двум моделям пожизненно запретили посещать матчи (фото 18+, видео)
- 10:00 Эксперт назвал давление Геруса на АМКУ интересами владельцев ферросплавных заводов
- 09:57 «Слуга народа» заявил, что его «заказали криминальному авторитету» из-за «давления» на Рябошапку
- 09:50 "Это правда, я — адвокат Коломойского": Богдан рассказал об отношениях с олигархом
- 09:40 Жуткая смерть: на Прикарпатье людей засыпало тоннами кукурузы
- 09:26 Доллар и евро подешевели: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
- 09:18 Наказание за «кнопкодавство» и закон о статусе добровольцев: онлайн-трансляция заседания Рады
- 09:10 Герус, голосовавший за повышение тарифов, больше всех против формулы «Роттердам+», — адвокат
- 09:08 Бывший помощник Блохина уволен из сборной, провалившей отбор к Евро-2020
Разнесло стены и крышу: выяснились новые детали взрыва на заводе «Потоки» в Днепре
Мощный взрыв на заводе «Потоки» в Днепре, который произошел вечером 28 октября, был такой силы, что разнесло крышу и стены железобетонного здания.
Сразу после этого загорелись склады с сырьем на площади более двухсот квадратных метров. Около десяти часов вечера большое зарево осветило промзону города. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сначала на территорию предприятия пропустили только пожарных. Руководству ГСЧС пройти не разрешили. Специалисты в телефонном режиме, общаясь с пожарными, пытались установить, что именно произошло.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
«Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается», — такие предположения высказал заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.
Маслоэкстракционный завод открыли в Днепре год назад. Владелец обещал осенью запустить также электростанцию на биотопливе мощностью около 350 тонн лузги в сутки. Она должна была стать самой мощной в Украине электростанцией на биотопливе.
В то же время, жители района выходили на акции протеста с жалобами на загрязнение воздуха.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупной аварии на металлургическом заводе в оккупированном Енакиево, а также о взрыве в Донецке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..