Происшествия

Мощный взрыв на заводе «Потоки» в Днепре: момент попал на видео (фото, видео)

В сеть выложили момент взрыва на маслоэкстракционном заводе «Потоки» в Днепре и начало последовавшего за ним пожара на предприятии.

Как сообщает «Днепр Оперативный», спасатели выяснили, что возгорание произошло в складских помещениях, где вспыхнул шрот — отходы от семечек подсолнуха. Также сообщается, что пожар ликвидирован и что пострадавших нет.

Как уточнили в областном управлении ГосЧС, общая площадь разрушения составила 4200 кв. метров: полностью разрушен склад, в помещении административно-бытового корпуса выбиты двери и окна.

Причина пожара и взрыва устанавливаются правоохранительными органами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко не исключал, что взорваться могла как пылевоздушная, так и газовоздушная смеи, или же баллоны с пропаном.

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