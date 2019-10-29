Пьяный и "под кайфом": в Киеве поймали неадекватного водителя маршрутки

Происшествия

В понедельник, 28 октября, патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения да еще и под действием наркотиков. Об этом 29 октября в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Ранее появилось видео, как маршрутчик во время рейса играет на смартфоне.

По словам Билошицкого, водитель этой маршрутки привлек внимание сотрудников отдела безопасности дорожного движения утром, когда график движения на столичных дорогах очень плотный. А водитель осуществлял на проезжей части странные маневры, явно куда-то торопясь.

При проверке документов, выяснилось, что мужчина лишен судом права управлять транспортом за вождение в нетрезвом виде. Патрульные снова заметили у водителя явные признаки наркотического опьянения: расширенные зрачки глаз, которые не реагируют на свет, пальцы рук выражено дрожат.

В поликлинике врач-нарколог после освидетельствования на состояние опьянения, подтвердил, что водитель находится под действием наркотиков.

Патрульные составили на горе-водителя протоколы об административных правонарушениях.

По словам Билошицкого, кроме того, патрульная полиция подготовила письма в соответствующие ведомства с просьбой принять решения о лишении лицензии и расторжения договора по перевозке пассажиров по данному маршруту.

«Перевозчикам хотел бы напомнить, что это не первый и не последний раз и то, что они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье людей! Надеюсь на более профессиональный подход к такому важному делу. Жизнь — высшая ценность, и не подвергайте себя и других опасности», — пишет Билошицкий и советует пассажирам в подобных случаях немедленно звонить на линию «102».

«ФАКТЫ» неоднократно писали об авариях, в которые попадают водители маршруток. И часто в этом виноваты сами маршрутчики, которые бездумно подвергают пассажиров и себя, в том числе, опасности.

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