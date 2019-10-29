Наука и технологии

В Call of Duty появилась локация "Донецк", где показали истинное лицо военных Путина: казни, химатаки и пытки

В новой компьютерной игре Call of Duty появилась локация Downtown Donetsk с «Донбасс Ареной».

«В сюжете игры российский солдат продемонстрирован тем кем он и является на самом деле — показательные казни, избиения женщин, химическая атака на сирийскую деревню … Не армия, а террористическая организация! И это я сейчас уже не только о Call of Duty», — пишет блогер Alex Noyt.

По его словам, лучшие российские игроки разрывают миллионные контракты.

По словам блогера, известный стример Илья Maddyson Давыдов после знакомства с сюжетом высказался достаточно категорично: «Играть в откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны это террористы — это надо быть полным уродом». Так что ты, Илюша? Расскажи в Украине, Сирии и Грузии о российских «миротворцах».

Отметим, Call of Duty (рус. «Зов чести») — серия видеоигр в жанре шутера от первого лица, посвященных Второй мировой войне и борьбе с терроризмом. Это многопользовательская игра, на ней могут одновременно играть до 32 человек.

Разработчики утверждали, что наименование команд не будут иметь ничего общего с существующими военными формированиями (условные «силы ДНР» сразятся с «Нацгвардией»). Кроме того, карта не воспроизводит реальные боевые действия. Но на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, который напоминает «Донбасс-Арену».

Помимо Донецка, в списке мультиплеерных карт есть сирийское поселение и даже и лондонская площадь Пикадилли.

Разработчики Modern Warfare уверяли, что хотят изобразить жестокость современных сражений гораздо смелее, чем обычно себе позволяют игры.

Западные эксперты оценили Call of Duty в 86 из 100. Весь цивилизованный мир, пусть и через компьютерную игру, увидит вымышленную историю, но очень близкую к современной реальности. В России игру, скорее всего, запретят.

Напомним, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, который неожиданно для себя пропиарил создателей скандальной компьютерной игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»), заподозрил в «дискредитации российской истории» некие украинские силы.

Между тем, в российском Челябинске создали компьютерную игру «Якутский шаман», который шел в Кремль изгонять Путина.

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