- 00:17 В Call of Duty появилась локация "Донецк", где показали истинное лицо военных Путина: казни, химатаки и пытки
- 00:04 В сеть попало откровенное видео с голой Кристиной Асмус (видео 18+)
- 29.10 23:41 Свитолина — Андрееску: онлайн-видеотрансляция матча итогового теннисного турнира
- 29.10 23:03 Нацбанк разрешил украинцам покупать иностранную валюту в неограниченном количестве
- 29.10 22:36 Под офисом Зеленского сотни активистов протестовали против отвода войск на Донбассе
- 29.10 22:16 Соперник «Динамо» в Лиге Европы уволил главного тренера
- 29.10 22:13 В Киеве на месте скандальной "Синей руки" установили еще более странную скульптуру
- 29.10 21:53 Продавала фальшивые туры в Турцию и Египет: в Черновцах задержали наглую мошенницу
- 29.10 21:43 С анекдотами, стихами и Сенцовым: Саакашвили показал, как отметил новоселье в Одессе
- 29.10 21:18 Штрафы за отсутствие детских автокресел и свободный доступ на пляжи: что приняла Рада 29 октября (полное видео заседания)
- 29.10 21:10 «Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 29.10 20:54 Эпопея с Brexit: Борис Джонсон добился досрочных выборов в Британии
В Call of Duty появилась локация "Донецк", где показали истинное лицо военных Путина: казни, химатаки и пытки
В новой компьютерной игре Call of Duty появилась локация Downtown Donetsk с «Донбасс Ареной».
«В сюжете игры российский солдат продемонстрирован тем кем он и является на самом деле — показательные казни, избиения женщин, химическая атака на сирийскую деревню … Не армия, а террористическая организация! И это я сейчас уже не только о Call of Duty», — пишет блогер Alex Noyt.
По его словам, лучшие российские игроки разрывают миллионные контракты.
По словам блогера, известный стример Илья Maddyson Давыдов после знакомства с сюжетом высказался достаточно категорично: «Играть в откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны это террористы — это надо быть полным уродом». Так что ты, Илюша? Расскажи в Украине, Сирии и Грузии о российских «миротворцах».
Отметим, Call of Duty (рус. «Зов чести») — серия видеоигр в жанре шутера от первого лица, посвященных Второй мировой войне и борьбе с терроризмом. Это многопользовательская игра, на ней могут одновременно играть до 32 человек.
Разработчики утверждали, что наименование команд не будут иметь ничего общего с существующими военными формированиями (условные «силы ДНР» сразятся с «Нацгвардией»). Кроме того, карта не воспроизводит реальные боевые действия. Но на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, который напоминает «Донбасс-Арену».
Помимо Донецка, в списке мультиплеерных карт есть сирийское поселение и даже и лондонская площадь Пикадилли.
Разработчики Modern Warfare уверяли, что хотят изобразить жестокость современных сражений гораздо смелее, чем обычно себе позволяют игры.
Западные эксперты оценили Call of Duty в 86 из 100. Весь цивилизованный мир, пусть и через компьютерную игру, увидит вымышленную историю, но очень близкую к современной реальности. В России игру, скорее всего, запретят.
Напомним, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, который неожиданно для себя пропиарил создателей скандальной компьютерной игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»), заподозрил в «дискредитации российской истории» некие украинские силы.
Между тем, в российском Челябинске создали компьютерную игру «Якутский шаман», который шел в Кремль изгонять Путина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!