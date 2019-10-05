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"Это свобода": председатель Верховного Суда заявила, что не знает размер своей зарплаты
Достойная зарплата, которую много лет получает глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская, дает ей ощущение свободы. Об этом судья рассказала в интервью изданию «BBC News Україна». Напомним, в Украине минимальная заработная плата составляет 4173 гривни, а средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятия в августе составила 10,5 тысяч гривен.
Глава Верховного суда Данишевская в интервью заявила, что она точно не может назвать размер своей зарплаты. Для того, чтобы назвать цифру, ей нужно спросить у кого-то.
«Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю — а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать — это и есть свобода. Мне хватает денег», — сказала судья.
Издание отмечает, что в декларации за 2018 год Данишевская указала свой годовой заработок — 3,94 млн. гривен.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, самый высокий уровень оплаты труда в Украине наблюдается в сфере информационных технологий, сфере финансов и страховой деятельности.
Самый низкий уровень оплаты труда — 7015 грн и 7067 грн — был зафиксирован в сфере временного размещения и организации питания.
В госбюджете на следующий год заложен рост минимальной заработной платы. С 1 января 2020 она будет составлять 4723 гривни.
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