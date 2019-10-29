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- 15:30 Главу Черновицкого облсовета заподозрили в получении крупной взятки: делом занялось НАБУ
Главу Черновицкого облсовета заподозрили в получении крупной взятки: делом занялось НАБУ
В отношении Ивана Мунтяна, главы Черновицкого областного совета, национальное антикоррупционное бюро открыло дело. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает УНН.
Досудебное расследование установило, что Мунтян, пребывая в должности главы Черновицкого областного совета, требовал от жителя Черновцов 200 тысяч долларов для передачи в долгосрочную аренду Черновицкого областного коммунального предприятия «Бальнеологический санаторий «Брусныця». За это Иван Мунтян во временной отрезок с 23 июля по 15 октября 2019 года получил 180 тысяч долларов неправомерной выгоды.
В рамках уголовного производства суд также арестовал мобильные устройства и мобильный терминал Ивана Мунтяна.
Ранее сообщалось, что возникло неожиданное продолжение коррупционного скандала во фракции ВР «Слуга народа».
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