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Украина

Коррупционный скандал в «Слуге народа» получил продолжение

13:16 23 октября 2019 128
Зеленский и представители «Слуги народа»
Инф. «ФАКТОВ»

Зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю народными депутатами фракции «Слуга народа» — они могли получить взятку по 30 тысяч долларов каждый. Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщает в Facebook.

«По информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тыс. долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады», — говорится в сообщении САП.

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ под процессуальным руководством САП. Если вина будет доказана, то преступникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

При этом глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и заместитель главы финансового комитета, народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский заявили, что пройдут детектор лжи в прямом эфире.

Прокомментировал ситуацию и президент Украины Владимир Зеленский: «Считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы — какими бы горькими они были. Таким же образом считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку, касающуюся „решения вопросов“. И если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся», — написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что Коломойский заявил, о дружбе с главой фракции «Слуга народа» в Раде.

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