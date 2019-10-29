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Кремлевский украинофоб Сурков порадовался разведению войск в Золотом и хочет продолжения
Помощник президента России Владислав Сурков, комментируя начало разведения войск в районе Золотого-4, назвал это «хорошей новостью».
В интервью ТАСС Сурков поставил саммит в «нормандском формате» в зависимость от дальнейшего разведения сил на Донбассе.
«Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к «нормандскому саммиту», — заявил Сурков.
Тем временем заместитель командующего ООС Богдан Бондарь в комментарии «Новостям Донбасса» сказал, что украинская сторона ждет семидневного «режима тишины» для начала разведения в Петровском. Если режим будет соблюден, процесс может начаться 4−5 ноября.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский назвал информацию о начале разведения сил в районе Золотого «прекрасной».
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