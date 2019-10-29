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Украина

Разведение войск на Донбассе: в штабе ООС рассказали о ситуации в Золотом

13:41 29 октября 2019 80
Золотое Луганской области
Инф. «ФАКТОВ»

После заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о начале разведения сил в районе Золотого (Луганская область), в штабе операции Объединенных сил подтвердили, что процесс начался в 12:00 на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4.

В штабе Объединенных сил заявили, что зеркальное разведение сил «стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели», и что начало разведение сил и средств было подтверждено наблюдателями СММ ОБСЕ.

Кстати, по сообщению командования ООС, накануне боевики пять раз (из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия) открывали огонь в 5-километровой зоне возле участка разведения № 2 (Золотое-4).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Золотом на Луганщине вооруженные формирования так называемой «ЛНР» обстреляли украинских добровольцев, которые организовали блокпост и протестуют против разведения войск.

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