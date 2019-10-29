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"Прекрасно": Зеленский прокомментировал разведение войск у Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский, который принимает участие в инвестиционном форуме в Мариуполе, заявил, что на участке разведения войск в районе населенного пункта Золотое «все спокойно проходит».
Как передают «Новости Донбасса», журналисты в кулуарах форума попросили Зеленского прокомментировать информации о разведении сил и средств. В ответ президент сказал, что следует дождаться официального подтверждения штаба ООС, а когда услышал, что такое подтверждение есть, добавил: «Прекрасно, прекрасно».
Зеленский также заявил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный «режим тишины»: «Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штабе операции Объединенных сил подтвердили начало разведения войск в районе Золотого-4, заявив, что именно в этом месте в течение семи дней огонь не открывался. А вот в 5-километровой зоне вокруг этого участка боевики совершали обстрелы.
Об обстрелах сообщали и бойцы добробата, которые остались в Золотом.
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