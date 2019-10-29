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Украина временно закрывает воздушное пространство в Херсонской области: названа причина
С 31 октября по 4 ноября 2019-го у побережья Черного моря в Херсонской области пройдут тактические учения с боевой стрельбой из ракетных комплексов. Об этом командование Воздушных Сил ВСУ сообщает в Facebook.
На Государственном испытательном полигоне ВСУ «Ягорлык» пройдут учения с использованием ЗРК Бук М1, С-300 различных модификаций, а также комплекса С-125−2Д1.
Предварительно Воздушными Силами ВСУ зарезервирован район стрельб в акватории Черного моря у побережья Херсонской области.
Воздушное и морское пространство в районе проведения боевых стрельб будет закрыто — об этом предупреждены все пользователи.
Предупреждены также жители близлежащих сел — о запрете нахождения на полигоне и о действиях в случае обнаружения после стрельб обломков ракет или БПЛА.
Ранее сообщалось, что американцы учили подразделения ВСУ освобождать населенные пункты.
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