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Украина

Украина временно закрывает воздушное пространство в Херсонской области: названа причина

16:21 29 октября 2019 151
Учебные стрельбы
Инф. «ФАКТОВ»

С 31 октября по 4 ноября 2019-го у побережья Черного моря в Херсонской области пройдут тактические учения с боевой стрельбой из ракетных комплексов. Об этом командование Воздушных Сил ВСУ сообщает в Facebook.

На Государственном испытательном полигоне ВСУ «Ягорлык» пройдут учения с использованием ЗРК Бук М1, С-300 различных модификаций, а также комплекса С-125−2Д1.

Предварительно Воздушными Силами ВСУ зарезервирован район стрельб в акватории Черного моря у побережья Херсонской области.

Воздушное и морское пространство в районе проведения боевых стрельб будет закрыто — об этом предупреждены все пользователи.

Предупреждены также жители близлежащих сел — о запрете нахождения на полигоне и о действиях в случае обнаружения после стрельб обломков ракет или БПЛА.

Ранее сообщалось, что американцы учили подразделения ВСУ освобождать населенные пункты.

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