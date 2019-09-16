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Масштабные международные военные учения на Львовщине: ВСУ научат, как освобождать захваченные врагом населенные пункты
В понедельник, 16 сентября, в Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного стартовали украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск «Rapid Trident-2019» («Стремительный трезубец-2019»). Кстати, накануне в России начались стратегические командно-штабные учения «Центр-2019»
Как сообщают в Минобороны Украины, в учениях в Львовской области принимают участие свыше 3500 военнослужащих, в том числе, из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Командно-штабная фаза проводится с помощью систем имитационного моделирования, то есть, мощных компьютеров и уникального программного обеспечения, которые позволяют моделировать действия своих подразделений и условного противника в едином виртуальном пространстве в режиме реального времени.
Известно, что для участии в учениях привлечены более шести сотен единиц автомобильной техники и боевых бронированных машин различного класса, а также четыре вертолета Ми-8 бригады армейской авиации. Для повышения реалистичности маневров в рамках проведения полевой фазы будут применяться современные системы имитации боевой стрельбы MILES.
Также сообщается, что личный состав подразделений будет отрабатывать тактические элементы, направленные на выполнение задач с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии. Сценарий учений, в частности, предусматривает отработку действий во время освобождения населенного пункта от противника и водного захвата территорий.
«Целью „Rapid Trident-2019“ является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео с военным кораблем НАТО — скоростным экспедиционным судном ВМС США USNS Yuma, который зашел в акваторию Черного моря.
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