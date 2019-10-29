Украина

"Отводить наши войска сейчас — это преступление": ветераны АТО отреагировали на события в Золотом (фото, видео)

Украинские добровольцы, которых минувшей ночью в Золотом обстреляли боевики, заявляют, что не уйдут из населенного пункта.

Видео с обращением они разместили в Telegram. В частности, один из ветеранов отмечает, что о начала разведения войск узнали из массмедиа, которые цитировали министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. «Отводить наши войска сейчас — это преступление. Если власть пойдет на отвод войск, добровольцы останутся в Золотом», — отметил он и добавил, что каждую ночь в поселок наведываются ДРГ боевиков.

На страничке «Последний блок-пост» выложили видео, снятое, как утверждают авторы, в районе Золотого, где военнослужащие говорят, что отвода войск нет и что он может происходить в районе Петровского.

Также в сеть выложили видео обмена ВСУ и боевиками сигнальными ракетами, которыми стороны сообщали о готовности сил к разведению

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», советник Путина Владислав Сурков заявил, что за разведением войск в Золотом должно последовать Петровское, после чего следует «не теряя темпов» готовится к «нормандскому саммиту».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter