24.86 / 25.14 27.47 / 27.89
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Отводить наши войска сейчас — это преступление": ветераны АТО отреагировали на события в Золотом (фото, видео)

16:32 29 октября 2019 175
Разведение войск в Золотом
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские добровольцы, которых минувшей ночью в Золотом обстреляли боевики, заявляют, что не уйдут из населенного пункта.

Видео с обращением они разместили в Telegram. В частности, один из ветеранов отмечает, что о начала разведения войск узнали из массмедиа, которые цитировали министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. «Отводить наши войска сейчас — это преступление. Если власть пойдет на отвод войск, добровольцы останутся в Золотом», — отметил он и добавил, что каждую ночь в поселок наведываются ДРГ боевиков.

На страничке «Последний блок-пост» выложили видео, снятое, как утверждают авторы, в районе Золотого, где военнослужащие говорят, что отвода войск нет и что он может происходить в районе Петровского.

Также в сеть выложили видео обмена ВСУ и боевиками сигнальными ракетами, которыми стороны сообщали о готовности сил к разведению

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», советник Путина Владислав Сурков заявил, что за разведением войск в Золотом должно последовать Петровское, после чего следует «не теряя темпов» готовится к «нормандскому саммиту».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

мясо с овощами

Легкий рецепт для ужина: просто и быстро (фото)

Пенсии

Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

осень

Морозы до минус 6: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Анна Ризатдинова

«Танці з зірками»: Анна Ризатдинова раскрыла причину обморока и рассказала о самочувствии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер