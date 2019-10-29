Украина

В Золотом прицельно обстреляли добровольцев: что об этом известно (видео)

В Золотом на Луганщине вооруженные формирования так называемой «ЛНР» обстреляли украинских добровольцев, которые организовали блокпост и протестуют против разведения войск.

Об этом в Facebook сообщил журналист Айдер Муждабаев. Во время прямого эфира телеканал АТР, когда журналист общался экс-бойцом «Азова» Денисом Янтарем, который спорил с Зеленским, прозвучали выстрелы из стрелкового оружия.

«В прямом эфире ATR мы общались как раз с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор», — сообщил Муждабаев.

По словам самого Янтаря, никто из добровольцев не пострадал. Экс-азовец заверил, что добровольцы, несмотря на обстрел и отсутствие у них оружия, из Золотого не уйдут.

Терористи ведуть вогонь зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів по місцю дислокації ветеранів у Золотому. pic.twitter.com/jMODZw9EJh — Мугабе Тиливижн (@mugabebe) October 28, 2019

Информацию об обстрелах Золотого подтвердили и в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, Золотое-4 (за пределами участка разведения) боевики обстреливали из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В понедельник, 28 октября, вооруженные формирования РФ и российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под огонь попали позиции ВСУ в районе Невельского, Гнутово, Водяного, Красногоровки, Марьинки, Пищевика, Луганского, Попасной, Травневого, Золотого -4.

Напомним, во время визита в Золотое президент Зеленский жестко пообщался с добровольцами, среди которых были ветераны АТО, добровольцы «Азова», представители «Нацкорпуса». После скандального разговора, который осветили почти все СМИ, в командовании Объединенных сил заявили, что лица, с которыми встречался Зеленский, находились на линии фронта с оружием нелегально, не имея на это никаких правовых оснований. Позже из населенного пункта оружие вывезли. В Золотом-4 и в Катериновке осталась только группа невооруженных волонтеров.

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