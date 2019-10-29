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Тысячи учителей вышли на акцию протеста в центре Киева: озвучены требования к власти (видео)
Во вторник, 29 октября, в центре Киева собрались тысячи учителей. Они пришли к Верховной Раде высказать требования правительству. Об этом сообщает Информатор.
Сначала педагоги собрались на Майдане Независимости, а затем под звуки заранее принесенных колокольчиков направились в правительственный квартал.
Со сцены в поддержку участников митинга выступил депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук.
В центр съехались преподаватели со всех районов столицы, прибыли и учителя из других регионов. Они вышли на акцию, чтобы отстоять надбавки и премии, которые правительство намеревается отменить. На акцию пришли также студенты некоторых вузов Киева.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области учителя перешли к радикальным методам получения долгов по зарплате.
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