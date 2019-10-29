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Ксения Собчак прокляла Кристину Асмус из-за груди
Известная телеведущая Ксения Собчак, которая привлекает к себе внимание каждым выходом с «молодым» мужем Константином Богомоловым, пострадала из-за чужого секса. Дело в том, что Ксения взяла интервью у актера Александра Петрова, сыгравшем главную роль в нашумевшем в России фильме «Текст».
Ксения разместила анонс интервью на YouTube, сопроводив яркой картинкой — кадрами из фильма. После премьеры в сети только и говорят об откровенных постельных сценах героев Кристины Асмус и Ивана Янковского.
Алгоритм перестал рекомендовать интервью, определив его «почти порно», и перестал рекомендовать ролик пользователям из-за кадров голой груди Асмус. Это привело к тому, что видео на YouTube не набрало желаемого количества просмотров.
«Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус. Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами», — возмущалась Собчак.
Асмус не заставила долго ждать с реакцией. «Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы. Но выглядели вы в интервью прекрасно! Будь вы прокляты», — ответила Кристина.
Ранее Кристина рассказывала, что ради пикантных сцен в фильме ей пришлось три недели голодать, чтобы держать себя в форме.
Напомним, после съемок откровенных сцен с Кристиной Асмус появились слухи о разводе с Гариком Харламовым. Позже актриса опровергла сплетни и заверила, что у них с мужем все хорошо.
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